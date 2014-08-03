إبراهيم حسن: طالبا محمد إبراهيم بغلق ملف الاحتراف لمباراتين

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك عن مطالبته لمحمد إبراهيم نجم الفريق الأبيض بإغلاق ملف الاحتراف في أوروبا مؤقتا.

وكان محمد إبراهيم قد أبدى رغبته في الرحيل عن الزمالك إن وصله أي عرض جيد من ناد أوروبي.

وتقدم نادي مارتيمو البرتغالي بعرض، وافق عليه شفهيا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

لكن كل هذا حدث قبل تغيير الجهاز الفني في الفريق الأبيض ورحيل أحمد حسام "ميدو" وتعيين حسام حسن في موقعه.

وقال إبراهيم حسن مدير الكرة في الفريق لـFilGoal.com: "طالبنا محمد إبراهيم بغلق ملف الاحتراف حتى نهاية مشوار الزمالك في دوري أبطال إفريقيا".

ويحتاج الزمالك للفوز على فيتا كلوب الأنجولي ثم الهلال السوداني لضمان التأهل إلى نصف نهائي المسابقة الإفريقية.