بدء التحويل ونقل القيد من وإلي كليات جامعة جنوب الوادي اعتباراً من 15 أغسطس‎

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، علي القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من والي كليات الجامعة ومعاهدها في العام الجامعي 014-2015 اعتباراً من 15 أغسطس القادم كما وافق علي النظر في ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة في العام الجامعي 2014-2015 وقبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد في احدي الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي 2014-2015، كما قرر المجلس قبول الحاصلين علي درجة الليسانس، والبكالوريوس الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات بنظام الانتساب العام في العام الجامعي القادم.

وأشار رئيس الجامعة، أن المجلس وافق علي مد أجل تنفيذ مشروع دعم ومتابعة الخطة التنفيذية لمركز ضمان الجودة بالجامعة حتي 31 -12-2014 كما وافق المجلس علي توحيد مسافة التسكين بالمدن الجامعية بالاتجاهات الأربع للطلاب والطالبات معًا لتصبح المسافة المحددة 30 كم من مقر الجامعة وذلك اعتباراً من العام الجامعي 2014-2015.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المجلس وافق علي التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور هاني صابر محمد أحمد والدكتورة نجلاء رشاد عطالله حارس بكلية العلوم والدكتور طارق محمد أبو الفضل والدكتور إبراهيم محمد بسيوني بكلية الآداب والدكتورة اسماء محمد احمد الصغير والدكتور أسامة عبد المنعم الصغير علي بكلية الطب والدكتور حمدي احمد حسن محمود بكلية الزراعة.

وافق المجلس علي منح درجة الدكتوراه لكل من الطالبة فاطمة سعد طايع مصطفي من كلية العلوم والطالب محمد حسني حسان عثمان من كلية الطب ووافق المجلس علي منح درجة الماجستير لكل من الطالب طارق عثمان بسطاوي احمد والطالب حمدي عبد اللاه رضوان إبراهيم من كلية التربية بقنا والطالب ايمن محمود سيد علي والطالبة ايناس حسن عبد العزيز محفوظ والطالب حسام السيد محمد إبراهيم والطالب عاطف عبد الصبور احمد عبد اللطيف من كلية الآداب والطالبة مني محمد محمود احمد والطالبة نصره احمد محمد يوسف من كلية الطب البيطري والطالب وائل محمد محمود الصادق والطالب علاء محمد حسن وزيري والطالبة صفاء عبد الصبور مبارك باشا من كلية الهندسة والطبيب أسامة عبد الرحمن محمد سليمان والطبيبة رحمة محمد النادي حسين والطبيبة مروة عبد الهادي احمد عبد المعطي والطبيبة كريمة السيد بهجات من كلية الطب والطالبة رحاب عبد المنعم رشيدي والطالبة نهاد عبد الرحيم عبد الرحيم ابو المجد من كلية التربية الرياضية كما وافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2014 درجة الدبلومة المهنية في التربية وعددهم 288 طالب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا ومنح الطلاب الناجحين في دور مايو 2014 درجة الدبلومة العامة في التربية نظام العامين وعددهم 90 طالب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا ومنح عدد 514 طالب درجة دبلوم العام في التربية نظام العام الواحد من كلية التربية بقنا ومنح الطلاب الناجحين في دور يونيو 2014 درجة الدبلوم الخاصة في التربية وعددهم 251 طالب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا كما قرر المجلس منح الطلاب الناجحين في دور يوليو 2014 درجة دبلوم العلاقات العامة والإعلان ، وعددهم 11 طالب من كلية الآداب.

ومنح الطلاب الناجحين في دور يونيو 2014، درجة الدبلومة الخاصة في التربية وعددهم 106 طالب من كلية التربية بالغردقة ومنح عدد 14 طالب وطالبة درجة الدبلومه العامة في التربية نظام العامين من كلية التربية بالغردقة ومنح عدد 219 درجة الدبلومة العامة في التربية نظام العام الواحد من كلية التربية بالغردقة ومنح عدد 168الدبلومة المهنية في التربية من كلية التربية بالغردقة ومنح عدد 14 طالب وطالبة درجة دبلوم الدراسات العليا في الطب البيطري ومنح عدد 98 درجة دبلوم المحاسبة والمراجعة من كلية التجارة وعدد 20 درجة دبلوم الدراسات المصرفية من كلية التجارة كما وافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور يونيو 2014 درجة البكالوريوس في العلوم وعددهم 105 طالب بكلية العلوم ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2014 درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وعددهم 77 طالب من كلية الطب البيطري ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2014 درجة البكالوريوس في التجارة وعددهم 394 طالب انتظام و226 طالب انتساب موجه من كلية التجارة ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2014 درجة الليسانس في الحقوق وعددهم 441 طالب من كلية الحقوق ومنح 150 طالب درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة.