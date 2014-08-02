بالصور والفيديو.. طفل ليبي يتدرب علي إطلاق قذائف «أر بي جي»

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مقطع فيديو قالت إنه لطفل ليبي يقوم شخصان بتدريبه علي إطلاق القذاف من سلاح «أر بي جي» علي أحد الشواطئ بليبيا.

وحسب مقطع الفيديو، يظهر الطفل الذي لم يتعد عمره 10 سنوات برفقة رجلان يقوما بتدريبه علي حمل «أر بي جي» ويرشدا علي طريقة إستعماله، وعقب نجاح الطفل في إطلاق القذيفة يقوم أحداهما بتقبيله.

ووصفت «ديلي ميل» الفيديو بأنه يمثل «لحظة صادمة لأن يقوم طفل بالتدرب علي سلاح مميت وسط تشجيع وتهنئة من أشخاص بالغين».

وفي سياق متصل، قال موقع «إنترناشيونال بيزنس تايمز» البريطاني إن الحادث تكرر من قبل، في 2011، إبان قيام الثوار الليبيون بقتال قوات الرئيس الليبي المخلوع، معمر القذافي، و ألتقطت صورة لطفل ليبي وهو يتدرب علي إطلاق النار.