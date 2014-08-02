وزيرة القوى العاملة: ضرب المصريين بالحدود التونسية "حاجة توجع القلب"

قالت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، إنه بعد خطف أحد العاملين بالسفارة المصرية بليبيا تم تخفيض التمثيل الدبلوماسى هناك، مضيفة أن الوزارة أعدت استمارة لحصر عدد العائدين والأضرار التى أصابت المصريين بليبيا للمطالبة بحقوقهم.

وأضافت العشرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سي"، مع الكاتب الصحفى "مجدى الجلاد"، أن الاستمارة يحصل عليها العائدون من مكاتب المحافظات أو عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.

وقالت وزيرة القوى العاملة أن ضرب الأمن للمصريين بالحدود الليبية التونسية "مرفوض تمامًا ومش حاجة تسعد بل حاجة توجع القلب وإزاى أى حد يقبل حاجة زى كده؟"، لافتة إلى أن الخارجية تدرس إمداد العالقين برحلات بحرية.