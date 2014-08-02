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غدا.. ألسن "عين شمس" تفتح باب التقدم للماستر الأوربى المشترك "MULCH"

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غدا.. ألسن "عين شمس" تفتح باب التقدم للماستر الأوربى المشترك "MULCH" غدا.. ألسن "عين شمس" تفتح باب التقدم للماستر الأوربى المشترك "MULCH"

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للماستر الأوربى المصرى المشترك "MULCH"، وذلك بداية من غد الأحد وحتى الخميس 14 أغسطس الجارى.

وأشارت الكلية من خلال موقعها الرسمى، إلى أن الأوراق الخاصة بالتقدم للماستر يتضمن، ملء نموذج الالتحاق الموجود بإدارة الدراسات العليا، وعدد 2 صورة شخصية، وصورة من الرقم القومى، وشهادة التخرج، وشهادات الدرجات للسنوات الأربع الدراسية، وسيرة ذاتية للملتحق، وطلب شخصى من المتقدم بالإسبانية يفيد الحافز والسبب الذى يريد من أجله التسجيل لهذا الماستر.

وشملت الأوراق المطلوبة أيضا خطابان تزكية "شريطة ألا يكون أى من الخطابين من أحد أفراد لجنة الممتحنين"، والتوقيع على الإقرار الموجود بالدراسات العليا، وصور من الدورات التى تم الحصول عليها مع إحضار الأصل للإطلاع عليه، وصورة من عقد العمل، وخطاب من جهة العمل يفيد بالموافقة على الالتحاق بهذا الماستر وتفرغة التام له.


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