بالفيديو - سوبر إبراهيموفيتش يتوج سان جيرمان بأول ألقاب الموسم

بكين، (إفي): توج فريق باريس سان جيرمان اليوم بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم بعد تغلبه على جانجون بهدفين دون رد من توقيع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الصينية بكين.

افتتح إبرا التسجيل بقذيفة رائعة ثم ضاعف النتيجة من علامة الجزاء بركلة نفذها ليحسم اللقاء قبل منتصف الشوط الأول.

وأهدر جانجون، بطل الكأس، فرصة العودة للمباراة بعدما أهدر المالي مصطفى ياتابار ركلة جزاء.

وجمع بذلك سان جيرمان ثنائية محلية بعد تتويجه بالدوري للمرة الثانية على التوالي، وافتتح الموسم بلقب معنوي يضاف إلى خزائنه.

يذكر أن جانجون أنهى الدوري في الموسم الماضي بالمركز الـ16.