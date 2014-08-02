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كايتي بيري في ضيافة الرئيس أوباما

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السبت 02-08-2014 15:38

بمناسبة مرور 46 عاماً على إطلاق الألعاب الأولمبية، أقام الرئيس الأمريكي Barack Obama احتفالاً تكريمياً في البيت الأبيض، أحيته النجمة العالمية Katy Perry.


Obama الذي قدّم الحفل، أشاد بموهبة Perry أمام الحضور، وقال: "الليلة سنستمتع بواحدة من أكثر الفنانات المفضّلات لديّ.. إنها Katy Perry، نحن ممتنّين جداً لحضورها".


وأضاف: "أنا أحبّ Katy Perry.. هي فعلاً إنسانة رائعة. التقيت والدتها مؤخّراً، وحينها عرفت لما هي رائعة إلى هذه الدرجة".


ثمّ تابع الرئيس Obama قائلاً: "أريد أن يعرف الجميع أنّ Katy تقوم حالياً بجولة فنيّة واسعة، لكنّها بالرغم من مشاغلها وجدت الوقت لتلبّي دعوتي.. هذا فعلاً أمر مميّز، ويعني لي الكثير، وأنا أشكرها جداً عليه".


حضر المناسبة العديد من الشخصيات الفنية والاجتماعية والرياضية، مثل: Stevie Wonder، لاعب كرة المضرب Andy Roddick وزوجته العارضة Brooklyn Decker وغيرهم الكثير...


بدورها، أعربت النجمة Katy Perry عن سعادتها باستضافة الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى Michelle Obama لها، ووصفت الليلة بالأكثر من رائعة.

 

 

 

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