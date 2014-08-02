أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحلام لأصالة: أنا أحبك منذ صغري

Google+ Print
أحلام لأصالة: أنا أحبك منذ صغري أحلام لأصالة: أنا أحبك منذ صغري

الأحد 03-08-2014 16:58

على الرغم من أنه روّج للحلقة التي استضافت فيها أصالة الفنانة أحلام، بأنها ستكون حلقة استثنائية بمناسبة عيد الفطر وبأنها ستفتتح من خلالها الموسم الرابع من برنامجها "صولا"، فإن تلك الحلقة لم تكن على قدر التوقعات، فهي لم تتابع من قبل المواقع الإلكترونية من ناحية، كما أنها كانت من ناحية أخرى، حلقة قديمة بمعلوماتها كونها صوّرت منذ فترة بعيدة لأن أصالة سألت أحلام عن مشاركتها في برنامج "آراب آيدول" وعن طبيعة تعاملها مع الخلاف بينها وبين "السوبر ستار" راغب علامة الذي انسحب من البرنامج وحلّ مكانه الفنان وائل كفوري. ويبقى الشيء اللافت فيها "التلطشيات المتبادلة الناعمة" بين النجمتين والتي لم تسمح الظروف بتطورها لكون أحلام كانت ضيفة أصالة، لذلك حاولت اصالة امتصاص عبارات مررتها أحلام خلال الحوار، وما لبثت أن ردت عليها عن طريق المزاح. أما فنياً، فيمكن القول إن أصالة تفوقت على أحلام غناء وصوتاً وأداءً وقدرة خصوصاً في الأغنيات التي تم تقديمها على شكل "دويتو".
تمّ عرض الحلقة بجزءين، وكان الغالب على أجوائهما الغناء وليس الحوار، الذي لم يخلّ من شيء من التفاهة عندما تمّ التطرق إلى بعض التفاصيل التي تتعلق بالحياة اليومية للفنانتين، كإعداد القهوة ومكونات طبق الكنافة، وخدم أصالة وزوجها "تيتو" وهو اسم الدلع الذي تستعمله عن التحدث عن زوجها المخرج طارق العريان.
أصالة لأحلام: هل تذكرين عدد المرات التي اختلفنا فيها؟
أصالة سألت أحلام لمن تغني من المطربين في الحفلات الخاصة، فردت عليها: "أنا أغني لأصالة"، فقالت أصالة: "هل تحبين أصالة... نحن نختلف دائماً. هل تذكرين عدد المرات التي اختلفنا فيها؟" فجاء جواب أحلام:" أنا أحبك منذ صغري"( للإشارة إلى أن أصالة تكبرها سناً)، فقاطعتها أصالة قائلة:" انتِ وصغيرة؟"، فصححت أحلام جملتها وقالت:" وأنت أيضاً كنت صغيرة"، ثم ذكرتها بمسيرتها الفنية التي بدأت بوقت مبكر. وأضافت" كنت أتساءل لماذا تغني أصالة مع والدها على المسرح!". ثم تابعت أحلام قائلة: "وأنا أيضاً والدي مطرب "، فاستغربت أصالة وسألتها: "والدك مطرب!". لتقدما بعد ذلك أغنية أصالة "سامحتك" والتي تفوقت فيها أصالة على أحلام التي لم يخل غناؤها من بعض النشاز.
أحلام: هو الأفضل ولا منافس له
أحلام لجأت طوال الحلقة إلى "الآيباد" الذي حفّظت فيه كلام الأغنيات المفترض أن تقدمها في الحلقة، فقالت لها أصالة: " غيّري الآيباد... خايفة عليك من العصبية"، فأجابتها أحلام: "وضعت أغنياتك في المؤخرة"، فردت أصالة:"الله يسامحك".
عندما سألت أصالة أحلام "من تحبين من المطربين المصريين الجدد؟"، أجابتها:" سوف أتصرف وكأنني لم أسمع السؤال". ثم أضافت: "بصراحة أنا لا أسمع أغنيات الجيل الجديد"، فردت عليها أصالة:" وهل انقطعت من أيام عبد الحليم". ثم أضافت أصالة:"هل تحبين عمرو دياب؟"، فردت أحلام:" عمرو دياب هو الأفضل ولا منافس له، ولديه هالة وطلّة على المسرح. أنا لا أسهر ولا أغني وأتمنى أن أشاهده"، فردت أصالة:" أنا أفضله بالسي دي و"الكليب". ثم سألتها: "ومن تفضلين من المطربات الجدد؟"، فتساءلت أحلام: "وهل تشعرين أن عبد الوهاب من الجدد" فقالت لها أصالة بسخرية: "بل هي من جيل فايزة أحمد. ولكنها شدّت وجهها"، فعلقت أحلام: "لأن صوتها رائع وإحساسها رائع أشعر أنها تغني من أيام أصالة وأحلام"، فأجابت أصالة:" بل من أيامك.. من قبلي بكثير" ( وهنا ردت أصالة على ما قالته أحلام بأنها كانت تستمع إليها عندما كانت صغيرة). أحلام أكدت أنها تعشق أنغام بالدرجة الأولى وتربطها بها علاقة صداقة، وشيرين عبد الوهاب بالدرجة الثانية ومن ثم أمال ماهر، فشاركتها أصالة الرأي، كما أشادت بصوت مي فاروق خصوصاً عند غنائها أعمال أم كلثوم.
أصالة أشارت إلى أنها لا تحفظ سوى الأغنيات، ثم سردت قصة خزنتها والرقم السري الخاص بها والذي لم تتمكن من حفظه، فعرضت عليها أحلام أن تعطيها إياه، وقالت لها: "عندما تريدين تجدينني فوراً".
أحلام: عندما أشعر أنني أريد أن أهزئ أحداً أهزئه
ثم سألت أصالة أحلام عن برنامج "آراب آيدول"، فردت: " إنه مستمر بالصيغة نفسها"، فردت أصالة:" هل يمكن أن تتصالحي مع راغب علامة؟" فأجابت أحلام:" اعتدنا نتخانق ونتصالح...خليه يضحك ويسولف مع نانسي". فعلقت أصالة:" هل أصبح لديك كونترول مع الوقت"، فردت أحلام:" نعم، انا أستطيع أن أتحكم بنفسي على "تويتر" ولكن عندما أشعر أنني أريد أن أهزئ أحداً، أهزئه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة