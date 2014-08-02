أحلام لأصالة: أنا أحبك منذ صغري

على الرغم من أنه روّج للحلقة التي استضافت فيها أصالة الفنانة أحلام، بأنها ستكون حلقة استثنائية بمناسبة عيد الفطر وبأنها ستفتتح من خلالها الموسم الرابع من برنامجها "صولا"، فإن تلك الحلقة لم تكن على قدر التوقعات، فهي لم تتابع من قبل المواقع الإلكترونية من ناحية، كما أنها كانت من ناحية أخرى، حلقة قديمة بمعلوماتها كونها صوّرت منذ فترة بعيدة لأن أصالة سألت أحلام عن مشاركتها في برنامج "آراب آيدول" وعن طبيعة تعاملها مع الخلاف بينها وبين "السوبر ستار" راغب علامة الذي انسحب من البرنامج وحلّ مكانه الفنان وائل كفوري. ويبقى الشيء اللافت فيها "التلطشيات المتبادلة الناعمة" بين النجمتين والتي لم تسمح الظروف بتطورها لكون أحلام كانت ضيفة أصالة، لذلك حاولت اصالة امتصاص عبارات مررتها أحلام خلال الحوار، وما لبثت أن ردت عليها عن طريق المزاح. أما فنياً، فيمكن القول إن أصالة تفوقت على أحلام غناء وصوتاً وأداءً وقدرة خصوصاً في الأغنيات التي تم تقديمها على شكل "دويتو".

تمّ عرض الحلقة بجزءين، وكان الغالب على أجوائهما الغناء وليس الحوار، الذي لم يخلّ من شيء من التفاهة عندما تمّ التطرق إلى بعض التفاصيل التي تتعلق بالحياة اليومية للفنانتين، كإعداد القهوة ومكونات طبق الكنافة، وخدم أصالة وزوجها "تيتو" وهو اسم الدلع الذي تستعمله عن التحدث عن زوجها المخرج طارق العريان.

أصالة لأحلام: هل تذكرين عدد المرات التي اختلفنا فيها؟

أصالة سألت أحلام لمن تغني من المطربين في الحفلات الخاصة، فردت عليها: "أنا أغني لأصالة"، فقالت أصالة: "هل تحبين أصالة... نحن نختلف دائماً. هل تذكرين عدد المرات التي اختلفنا فيها؟" فجاء جواب أحلام:" أنا أحبك منذ صغري"( للإشارة إلى أن أصالة تكبرها سناً)، فقاطعتها أصالة قائلة:" انتِ وصغيرة؟"، فصححت أحلام جملتها وقالت:" وأنت أيضاً كنت صغيرة"، ثم ذكرتها بمسيرتها الفنية التي بدأت بوقت مبكر. وأضافت" كنت أتساءل لماذا تغني أصالة مع والدها على المسرح!". ثم تابعت أحلام قائلة: "وأنا أيضاً والدي مطرب "، فاستغربت أصالة وسألتها: "والدك مطرب!". لتقدما بعد ذلك أغنية أصالة "سامحتك" والتي تفوقت فيها أصالة على أحلام التي لم يخل غناؤها من بعض النشاز.

أحلام: عمرو دياب هو الأفضل ولا منافس له

أحلام لجأت طوال الحلقة إلى "الآيباد" الذي حفّظت فيه كلام الأغنيات المفترض أن تقدمها في الحلقة، فقالت لها أصالة: " غيّري الآيباد... خايفة عليك من العصبية"، فأجابتها أحلام: "وضعت أغنياتك في المؤخرة"، فردت أصالة:"الله يسامحك".

عندما سألت أصالة أحلام "من تحبين من المطربين المصريين الجدد؟"، أجابتها:" سوف أتصرف وكأنني لم أسمع السؤال". ثم أضافت: "بصراحة أنا لا أسمع أغنيات الجيل الجديد"، فردت عليها أصالة:" وهل انقطعت من أيام عبد الحليم". ثم أضافت أصالة:"هل تحبين عمرو دياب؟"، فردت أحلام:" عمرو دياب هو الأفضل ولا منافس له، ولديه هالة وطلّة على المسرح. أنا لا أسهر ولا أغني وأتمنى أن أشاهده"، فردت أصالة:" أنا أفضله بالسي دي و"الكليب". ثم سألتها: "ومن تفضلين من المطربات الجدد؟"، فتساءلت أحلام: "وهل تشعرين أن شيرين عبد الوهاب من الجدد" فقالت لها أصالة بسخرية: "بل هي من جيل فايزة أحمد. ولكنها شدّت وجهها"، فعلقت أحلام: "لأن صوتها رائع وإحساسها رائع أشعر أنها تغني من أيام أصالة وأحلام"، فأجابت أصالة:" بل من أيامك.. من قبلي بكثير" ( وهنا ردت أصالة على ما قالته أحلام بأنها كانت تستمع إليها عندما كانت صغيرة). أحلام أكدت أنها تعشق أنغام بالدرجة الأولى وتربطها بها علاقة صداقة، وشيرين عبد الوهاب بالدرجة الثانية ومن ثم أمال ماهر، فشاركتها أصالة الرأي، كما أشادت بصوت مي فاروق خصوصاً عند غنائها أعمال أم كلثوم.

أصالة أشارت إلى أنها لا تحفظ سوى الأغنيات، ثم سردت قصة خزنتها والرقم السري الخاص بها والذي لم تتمكن من حفظه، فعرضت عليها أحلام أن تعطيها إياه، وقالت لها: "عندما تريدين تجدينني فوراً".

أحلام: عندما أشعر أنني أريد أن أهزئ أحداً أهزئه

ثم سألت أصالة أحلام عن برنامج "آراب آيدول"، فردت: " إنه مستمر بالصيغة نفسها"، فردت أصالة:" هل يمكن أن تتصالحي مع راغب علامة؟" فأجابت أحلام:" اعتدنا نتخانق ونتصالح...خليه يضحك ويسولف مع نانسي". فعلقت أصالة:" هل أصبح لديك كونترول مع الوقت"، فردت أحلام:" نعم، انا أستطيع أن أتحكم بنفسي على "تويتر" ولكن عندما أشعر أنني أريد أن أهزئ أحداً، أهزئه".