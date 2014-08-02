الصور الأولى لحفل زفاف بيرجا أكالاي وسارب ليفيند أوغلو

في حفل زفاف بسيط وسريع تمّ مساء أمس الجمعة 1 أغسطس (آب) في منطقة كوروشيشمه في صالة (suada ) مراسم عقد قران الممثلة التركية بيرجا أكالاي الشهيرة بسلوى في "حب في مهب الريح" على الممثل التركي الشهير سارب ليفيند أوغلو بعد علاقة عاطفية قصيرة جداً بينهما لم تتم عامها الأول بعد، حيث أحبا بعضهما بسرعة وبشكل مفاجىء خلال تصويرهما معاً مسلسل "الآغا الصغير" حيث يقومان بأداء دور والديّ الآغا الصغير محمد جان (أمير أيبيكه) الشهير بعثمان في مسلسل "على مر الزمان" وينفصلان، فيحاول إبنهما الصغير إعادة لمّ شملهما بشقاوته التي توقعه في مخاطر عديدة،وقد حقق المسلسل عند عرضه المركز الأول في نسبة المشاهدة الأعلى متفوقاً على كافة المسلسلات المنافسة بما فيها مسلسل كيفانش تاتليتوغ "ليث ونورا" الذي انهزم أمامه جماهيرياً.

عثمان يساعد العروس على توقيع موافقتها على عقد القران

وحرص إبنهما الفني الممثل الصغير أمير آيبيكه (عثمان) على حضور حفل الزفاف مع والديه،ووقف على مقعد إلى جانبهما طوال مراسم عقد القران ، وساعد العروس على توقيع موافقتها على عقد القران، والتقط معهما ومع عائلتيهما وأصدقائهما المقربين وزملائهما في مسلسل "الآغا الصغير" صوراً تذكارية.

هذا هو الزواج الثاني للممثلة بيرجا أكالاي

يذكر أن هذا هو الزواج الثاني للممثلة بيرجا أكالاي بعد زواجها بنفس الطريقة من الممثل التركي مراد أنيملي الشهير بيوسف الذي أحبته أيضاً بعد تصويرهما الموسم الأول من مسلسلهما الرومانسي الناجح "حب في مهب الريح" وانفصلا بعد انتهاء عرض موسمه الثاني،وانسحب مراد أنيملي من الموسم الثالث قبلها.

ويعدّ هذا الزواج الأول لسارب ليفيند أوغلو الذي كان مرتبطاً قبل زواجه منها بعلاقة عاطفية سابقة مع الممثلة بيغوم بيرغورين الشهيرة بقمر في "ثمن عمري" طيلة خمس سنوات كاملة. وانفصلا عن بعضهما في بداية عام 2014 الحالي عندما لم توصلهما علاقتهما إلى قرار الإرتباط الرسمي.

ومتوقع أن يذهب العروسان في شهر عسل طويل بعد انتهاء عرض مسلسلهما الناجح "الآغا الصغير" الذي كرسهما كأنجح ثنائي رومانسي في الدراما التركية حيث حققا نجاحاً جماهيرياً أكبر من نجاح مسلسل بيرجا أكالاي السابق "حب في مهب الريح" لصعوده المركز الأول جماهيرياً من حلقته الأولى.