توم كروز يقضي أوقاتاً ممتعة مع الملكة زارا فيليبس

حضر النجم العالمي Tom Cruise حفل Ladies' Day الذي أقيم في Glorious Goodwood قبل أمس الخميس، وكان في استقباله حشد كبير من النجوم العالميين، كما عزفت فرقة Yorkshire Regiment موسيقى فيلمه Mission: Impossible عند دخوله.

وأثبت Cruise البالغ من العمر 52 عاماً أنه لا يزال ذلك الشاب الوسيم الذي يخطف أنظار السيّدات، حيث قضى أوقاتاً ممتعة مع الملكة Zara Phillips التي لم تفارقه طوال السهرة، حسبما أفادت بعض الصحف البريطانية والأمريكية.

حضر الاحتفال العديد من الشخصيات، منها: Natalie Pinkham و Edie Campbell و Carol Vorderman وغيرهم الكثير.

وخلال المناسبة، قدّم Cruise درعاً تكريميّة، عبارة عن Magnolia Cup لعارضة الأزياء الإنجليزية Edie Campbell.

يُشار إلى أنّ الممثل Tom Cruise موجود حالياً في لندن من أجل فيلمه الجديد.

وكان قد تردّد أن النجم العالمي Tom Cruise تخطى أزمته العائلية ويعيش أوقات جميلة بعد أن ارتبط بعلاقة عاطفية مع النجمة Laura Prepon منذ أشهر.

يذكر أن Tom Cruise كان قد انفصل عن زوجته النجمة Katie Holmes في صيف عام 2012 بعد زواجهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في إيطاليا ولهما ابنة تدعى Suri، التي تُعد من أكثر الأطفال دلالاً وثراء في العالم.