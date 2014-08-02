أمل علم الدين تقيم حفل توديع عزوبية بحضور الأصدقاء

مع إقتراب حفل زفافها، أقامت المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين حفل توديع العزوبية المعروف بالـ Bridal Shower، بحضور بعض الأصدقاء المقربين منها ومن خطيبها النجم العالمي George Clooney.

الحفل كان عبارة عن سهرة عشاء خاصة، أقيمت داخل منزل الممثلة الأمريكية Ellen Barkin في نيويورك، وحسب ما أفادت صحيفة New York Post، فقد حضرت والدة أمل ووالدة Clooney وشقيقته، إلى جانب بعض الأصدقاء.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النجمة Barkin تربطها صداقة قوية بالممثل George Clooney الذي عملت معه في فيلم Oceans Thirteen عام 2007، وفي ذلك الوقت كشفت Ellen، البالغة من العمر 53 عاماً، على سبيل المزاح أنها فخورة جداً بممارسة الجنس مع نجم مثير بحجمه، لكنها أعلنت لاحقاً أن علاقتهما لم تكن رومنسية أبداً ولم تتخط حدود الصداقة.

George Clooney العاشق الذي لا مثيل له، أعلن خطوبته على أمل علم الدين الخبيرة بحقوق الإنسان في نيسان الحالي، وسيدخلان القفص الذهبي في أيلول، لكن لم يؤكد حتى الآن عما إذا كان سيقام حفل الزفاف في إيطاليا.

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