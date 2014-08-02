طاجن الكركند الشهيّ

المقادير:

-1 كيلوجرام كركند

-200 جرام طماطم

-150 جرام بصل

-30 جرام زنجبيل

-500 جرام فليفلة

-50 جرام ثوم

-200 جرام جزر

-200 جرام بطاطا

-75 جرام كزبرة طازجة

-10 جرام مسحوق الكزبرة

-2 جرام زعفران

-10 جرام مسحوق الكمون

-5 جرام فلفل الأبيض

-5 جرام فلفل الحلو

-1 قطعة ليمون

-100 مل زيت زيتون

-50 جرام دبس طماطم

-15 جرام ملح

-100 جرام زيتون أخضر

طريقة التحضير:

1- سخني زيت الزيتون في مقلاة الطهي. اخلطي البصل والثوم والزنجبيل والجزر والفلفل الحلو والبطاطا وجميع التوابل داخل المقلاة. اطهي برفق لمدة 7-8 دقائق حتى يصبح طرياً ثم أضيفي الطماطم والزيتون الأخضر والتوابل والملح والفلفل واتركيه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

2- أضيفي الكركند والليمون على الصلصة ودعيه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. أضيفي بعض التوابل إذا لزم الأمر

3- وزعيه في طبق بشكل أنيق مع الكزبرة ويقدم عادة مع طبق الكسكس.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

أعدّ هذا الطبق الشيف علي البرجي – الشيف التنفيذي للمأكولات الشرقية في منتجع "أتلانتس النخلة "- دبي.

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