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طاجن الكركند الشهيّ

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طاجن الكركند الشهيّ طاجن الكركند الشهيّ

السبت 02-08-2014 22:00

المقادير:
-1 كيلوجرام كركند
-200 جرام طماطم
-150 جرام بصل
-30 جرام زنجبيل
-500 جرام فليفلة
-50 جرام ثوم
-200 جرام جزر
-200 جرام بطاطا
-75 جرام كزبرة طازجة
-10 جرام مسحوق الكزبرة
-2 جرام زعفران
-10 جرام مسحوق الكمون
-5 جرام فلفل الأبيض
-5 جرام فلفل الحلو
-1 قطعة ليمون
-100 مل زيت زيتون
-50 جرام دبس طماطم
-15 جرام ملح
-100 جرام زيتون أخضر

طريقة التحضير:
1- سخني زيت الزيتون في مقلاة الطهي. اخلطي البصل والثوم والزنجبيل والجزر والفلفل الحلو والبطاطا وجميع التوابل داخل المقلاة. اطهي برفق لمدة 7-8 دقائق حتى يصبح طرياً ثم أضيفي الطماطم والزيتون الأخضر والتوابل والملح والفلفل واتركيه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.
2- أضيفي الكركند والليمون على الصلصة ودعيه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. أضيفي بعض التوابل إذا لزم الأمر
3- وزعيه في طبق بشكل أنيق مع الكزبرة ويقدم عادة مع طبق الكسكس.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).
أعدّ هذا الطبق الشيف علي البرجي – الشيف التنفيذي للمأكولات الشرقية في منتجع "أتلانتس النخلة "- دبي.

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