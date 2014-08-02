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«دير القديسة دميانة»: «قرار الاحتشام» خاص بكنيستنا.. ولا يلزم غيرنا

  • مصر
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قال القمص ديسقورس شحاتة، وكيل دير القديسة دميانة، السبت، إن «قرار الأنبا بيشوي بإلزام النساء بالاحتشام عند دخول الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة قرار خاص بإبراشية دمياط وكفر الشيخ لا نلزم به غيرنا ونصر على تنفيذه».

وأضاف:«نتعجب ممن يعترض على طلبنا احتشام النساء في الكنيسة فهل هؤلاء يريدون أن يدخل بناتنا ونسائنا عرايا للكنيسة وأطالبهم بأن يقرأوا الكتاب المقدس جيدا ليتعلموا دينهم الصحيح فهذا القرار يوافق الكتاب المقدس ولا يخالفه».

وتابع:«لم تعترض النساء والبنات على القرار بالعكس لقي ترحاب والتزام من الجميع مما أعطى صورة جيدة للفتاة المسيحية التي تحترم كنيستها وتحترم أسرارها المقدسة».

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