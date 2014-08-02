«القوى العاملة» تجهز استمارات لتعويض «العائدين من ليبيا»

أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة، مساء السبت، قرارآ بـتجهيز استمارات لحصر العمالة العائدة من الأراضي الليبية عقب الأحداث الأخيرة.

تشمل الاستمارة، تسجيل بيانات العمالة العائدة وخسائرها، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف لذلك.

وتوزع الاستمارة مجانا في مكاتب القوى العاملة بالمحافظات، وتصرف للعامل المتضرر فور إبراز أوراق السفر أو الخروج من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أنه يمكن للعامل الحصول على الاستمارة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

وقالت الوزارة:«الاستمارة تشتمل على بيانات كاملة عن العامل وصاحب العمل، وتاريخ دخول العامل لليبيا ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، مع تحديد قيمة الضرر».