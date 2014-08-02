بيومي فؤاد: لست نادمًا على الشهرة المتأخرة ودورى فى “الكبير أوى” الأحب إلى قلبى

قال الفنان بيومي فؤاد، أنه غير نادم على الشهرة المتأخرة بسبب تركيزه في العمل المسرحي، مؤكدًا انه لا يهتم بمساحة الدور بقدر اهتمامه بالدور نفسه في العمل الدرامي.

وأضاف فؤاد، خلال استضافته ببرنامج “صباح مساء”، الذي تقدمه الإعلامية شيماء عاصم ، وهاجر جلال، على قناة الغد العربي، أن مساحة أدواره زادت في العام الحالي 2014، لافتًا الي أن شهادته مجروحة في تقييم مسلسلات شهر رمضان العام الحالي.

وأشار إلى أنه اعتذر عن أداء أعمال عديدية منها “سجن النسا” و”تفاحة آدم”، و”الأكسلانس” و”دلع بنات”.

ولفت إلى أنه ضد “اللزمات” رغم حب بعض الفنانين لها، مؤكدًا أنه يحب الكوميديا الهادئة والمفاجئة غير المتوقعة.

وأكد الفنان بيومي فؤاد، إلى أن دور “الدكتور ربيع” في مسلسل “الكبير أوى” أحب الأدوار إلي قلبه.