10 نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية

سجّل 41 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة رغباتهم، السبت، في أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق، علمًا بأن الأربعاء المقبل هو آخر يوم للتسجيل.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية 164 ألفًا و239 طالبًا وطالبة، بينهم 113 ألفًا و119 طالبًا بالشعبة العلمية، و51 ألفًا و120 طالبًا بالشعبة الأدبية.

تنشر «المصري اليوم» 10 نصائح لطلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة، والذين يسجلون رغباتهم، بدءً من صباح السبت، متعلقة بكيفية التسجيل، والحصول على بطاقة الترشيح، والتقدم للكلية التي سيتم ترشيحه له.

1- يمكن للطالب تسجيل رغباته من خلال موقع تنسيق الجامعات، بوابة الحكومة المصرية، ويتم فتح باب التسجيل في معامل الجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

2- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

3- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة

4- سيكون متاح لك تعديل الرغبات في أي وقت طوال أيام الأسبوع.

5- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات(48 رغبة) وبدون وجود أي أخطاء.

6- وفي حالة وجود أي استفسار بشأن الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

7- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

8- بعد الانتهاء من تقديم الرغبات سيتم إعلان نتائج ترشيحات الطلاب الذين تقدموا خلال المرحلة، والنتائج ستكون متاحة على موقع بوابة الحكومة المصرية أو موقع تنسيق الجامعات الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

9- يجب على الطالب أن يقوم بطباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها في تسليم أوراقه بالكلية أو المعهد، الذي تم ترشيحه عليه، علماً بأن هذه البطاقة مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي.

10- يمكن للطالب تقليل الاغتراب عن طريق التحويل إلى كلية قريبة من منطقته الجغرافية، وسيتم فتح الموقع للتحويل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية وستكون التحويلات في حدود النسبة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات وطبقا لقواعد معينة، وسيتم إعلان نتيجة التحويل وتكون نهائية ويقوم الطالب بطبع بطاقة الترشيح للكلية أو المعهد التي تم ترشيحه إليها وعليه التقدم بأوراقه إلى الكلية المرشح لها.