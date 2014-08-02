أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى: ميدو صنع من الفسيخ شربات.. ولم أقم بإقالته

Google+ Print
مرتضى: ميدو صنع من الفسيخ شربات.. ولم أقم بإقالته مرتضى: ميدو صنع من الفسيخ شربات.. ولم أقم بإقالته

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لم يقم بإقالة أحمد حسام "ميدو" من منصب المدير الفني للفريق الأبيض.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أخطر ميدو بإنهاء عقده مع النادي الأبيض، وعين حسام حسن في منصب المدير الفني.

وصرح منصور عبر CBC TWO "لم أقم بإقالة ميدو".

وأوضح "ما حدث أن ميدو طلب الرحيل أكثر من مرة، وكان كل همي وقتها ألا يترك النادي حتى يفوز ببطولة.. وقد انتزع الكأس".

وتابع "ميدو شخص محترم، وابن الزمالك.. وقد صنع من الفسيخ شربات".

وعن احتمال عودة ميدو كمدرب للزمالك مستقبلا، أكد مرتضى "هو ابننا.. طبعا يمكن أن يعود يوما ما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع