مرتضى: ميدو صنع من الفسيخ شربات.. ولم أقم بإقالته

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لم يقم بإقالة أحمد حسام "ميدو" من منصب المدير الفني للفريق الأبيض.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أخطر ميدو بإنهاء عقده مع النادي الأبيض، وعين حسام حسن في منصب المدير الفني.

وصرح منصور عبر CBC TWO "لم أقم بإقالة ميدو".

وأوضح "ما حدث أن ميدو طلب الرحيل أكثر من مرة، وكان كل همي وقتها ألا يترك النادي حتى يفوز ببطولة.. وقد انتزع الكأس".

وتابع "ميدو شخص محترم، وابن الزمالك.. وقد صنع من الفسيخ شربات".

وعن احتمال عودة ميدو كمدرب للزمالك مستقبلا، أكد مرتضى "هو ابننا.. طبعا يمكن أن يعود يوما ما".