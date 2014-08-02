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تقارير: برشلونة يتمنى التخلص من ألفيش

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تقارير: برشلونة يتمنى التخلص من ألفيش تقارير: برشلونة يتمنى التخلص من ألفيش

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم أن برشلونة الإسباني قرر الاستغناء عن خدمات ظهيره البرازيلي داني ألفيش خلال موسم الانتقالات الحالي.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن المدير الفني الجديد للبرسا لويس انريكي اتخذ قرارا بالاستغناء عن خدمات اللاعب، موضحة أن النادي الكتالوني يعتزم إخطاره بتقييم العروض التي قد يتلقاها.

وأوضح المصدر أن ألفيش كان قد قرر خلال عطلاته البقاء في صفوف النادي، رغم أن محيطه أوصاه بتقييم العروض التي قد يتلقاها، الا أنه لم يحصل على عقد يدفعه للرحيل عن البرسا، ولكن يبدو أن الوضع سيختلف.

وأضاف المصدر أن النادي سيطلب من اللاعب التعاون معه للوصول إلى صفقة تدر على الطرفين أكبر عائد ممكن سواء ماديا للبرسا أو كرويا لألفيش.

وينتهي عقد ألفيش مع النادي الكتالوني الصيف المقبل، وكان قد ألمح إلى رغبته في تغيير وجهته في الموسم المقبل، وسط شائعات متزايدة حول انتقاله لباريس سان جيرمان أو موناكو في الدوري الفرنسي.

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