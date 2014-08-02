حبس 5 متهمين فى مشاجرة بين قريتى هوارة ودمشقين بالفيوم

قررت نيابة مركز الفيوم، حبس 5 متهمين فى مشاجرة بين قريتى هوارة ودمشقين، والتى أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة 11 آخرين .

وكان المقدم مصطفي حسن رئيس مباحث مركز الفيوم بإشراف اللواء محمد الشامي مدير البحث الجنائي، ألقى القبض علي 5 متهمين في المعركة وهم أحمد عبد العليم إسماعيل ، ووالده ، ومحمد رجب محمد موسي ، وشقيقه محمود ، ورمضان سيد رمضان وبحوزتهم أسلحة نارية .

وكشفت أجهزة البحث الجنائي، أن المشاجرة التي أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 11 أخرين، قد نشبت بين الطرفين بسبب التنافس علي الفوز بأولوية أعمال الحراسة علي مشروع الـ 70 عمارة التي يجري تنفيذها بمنطقة دمشقين والتي تنفذ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يقام علي أراضي صحراوية تقع بين القريتين بطريق الفيوم بني سويف .

قرر اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم، تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة خشية تجدد المناوشات بين الطرفين

كما قرر أحمد صابر مدير نيابة مركز الفيوم حبس المتهمين الخمسة 4 أيام علي ذمة التحقيق.