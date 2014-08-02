أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

اشتعال مستودع نفط رابع قريب من مطار طرابلس بليبيا

Google+ Print

اندلع حريق هائل، السبت، في مستودع نفط رابع بمجمع مستودعات النفط القريب من مطار طرابلس الدولي، جنوب غربي العاصمة، إثر إصابته بقذيفة مباشرة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن الحريق سببه سقوط قذيفة أصابت بشكل مباشر المستودع، بعد تجدد الاشتباكات، صباح السبت، في محيط مطار طرابلس.

ولفت الشهود إلى أن سقوط القذيفة أدى إلى اندلاع حريق هائل وتصاعد الدخان بشكل كثيف، ويعد هذا الخزان الرابع الذي يحترق خلال أقل من أسبوع جراء الاشتباكات الواقعة بين كتائب متنازعة على مطار طرابلس.

ويهدد احتراق مستودعات النفط بكارثة بيئية قد تلوث العاصمة وجزءا كبيرا من ضواحيها.

وفي وقت سابق، اتهمت هيئة الأركان الليبية كتائب «القعقاع» و«الصواعق» بالوقوف وراء استهداف الخزانات.

ومنذ 13 يوليو الماضي، تشهد طرابلس اشتباكات متقطعة بين «قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا»، المكونة من «غرفة عمليات ثوار ليبيا» وثوار سابقين من مدينة مصراتة، وبين كتائب «القعقاع» و«الصواعق» و«المدني» المتمركزة في مطار طرابلس الدولي والقادمة من بلدة الزنتان، من أجل السيطرة على مطار طرابلس الدولي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية