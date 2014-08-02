اشتعال مستودع نفط رابع قريب من مطار طرابلس بليبيا

اندلع حريق هائل، السبت، في مستودع نفط رابع بمجمع مستودعات النفط القريب من مطار طرابلس الدولي، جنوب غربي العاصمة، إثر إصابته بقذيفة مباشرة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن الحريق سببه سقوط قذيفة أصابت بشكل مباشر المستودع، بعد تجدد الاشتباكات، صباح السبت، في محيط مطار طرابلس.

ولفت الشهود إلى أن سقوط القذيفة أدى إلى اندلاع حريق هائل وتصاعد الدخان بشكل كثيف، ويعد هذا الخزان الرابع الذي يحترق خلال أقل من أسبوع جراء الاشتباكات الواقعة بين كتائب متنازعة على مطار طرابلس.

ويهدد احتراق مستودعات النفط بكارثة بيئية قد تلوث العاصمة وجزءا كبيرا من ضواحيها.

وفي وقت سابق، اتهمت هيئة الأركان الليبية كتائب «القعقاع» و«الصواعق» بالوقوف وراء استهداف الخزانات.

ومنذ 13 يوليو الماضي، تشهد طرابلس اشتباكات متقطعة بين «قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا»، المكونة من «غرفة عمليات ثوار ليبيا» وثوار سابقين من مدينة مصراتة، وبين كتائب «القعقاع» و«الصواعق» و«المدني» المتمركزة في مطار طرابلس الدولي والقادمة من بلدة الزنتان، من أجل السيطرة على مطار طرابلس الدولي.