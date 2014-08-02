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وزير لبناني: «جنبلاط» يحاول فتح الأبواب الموصدة في انتخابات الرئاسة

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أكد وزير الصحة اللبناني، ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي في ، وائل أبوفاعور، السبت، أن «رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط يحاول فتح الأبواب الموصدة في استحقاق الرئاسة اللبنانية نتيجة لطموحات سياسية».

وشدد أبوفاعور، على أن «المسؤولية الوطنية تحتم على القيادات السياسية مراجعة بعض الحسابات وتقديم الاعتبار الوطني على أي اعتبار آخر لأن الاستمرار في هذه الترشيحات المستحيلة، هو نعي مستمر لانتخابات الرئاسة».

ورأى أن «الشعب الفلسطيني سينتصر، و«حماس» ستنتصر للشعب الفلسطيني وكرامته، وإسرائيل لن تربح حربا بعد اليوم، مهما حاولت بكل بطشها وقوتها وإجرامها، لأنها هزمت بقرارة قلبها أمام الفلسطيني، ولا يحق لأحد من العرب مسؤولا كان أم غير مسؤول أن يدعي فضلا على الفلسطينيين، وعندما يكتب انتصار فلسطين لن يكون للعرب الكثير من الفضل في ذلك».

واعتبر أبوفاعور أن «الجيش يكاد أن يكون المؤسسة الوحيدة الضامنة لوحدة اللبنانيين وأمنهم وسلامتهم وللسلم الأهلي، ولا يكفي أن نتغزل بالجيش ونكيل له المدائح، والكلام الطيب، بل يحتاج إلى حماية وحصانة وإلى سلطة سياسية تقيه الكثير من المخاطر، وهو يحتاج إلى غطاء سياسي وإلى وحدة وموقف سياسي واحد يعبرعنه بانتخاب رئيس للجمهورية».

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