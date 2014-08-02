إسرائيل ترفض إرسال بعثة إلي القاهرة للتفاوض حول وقف إطلاق النار على غزة

ذكر مصدر سياسي اليوم، أن المجلس الوزاري المصغر قرّر عدم إيفاد بعثة إسرائيلية إلى القاهرة للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر وفقا ل”راديو إسرائيل”، إن حركة حماس أثبتت عدم مسؤوليتها وعدم مصداقيتها من خلال الأحداث الأخيرة مضيفًا أنه آن الآوان أن يدرك المجتمع الدولي ذلك.

وأوضح المصدر المتواجد داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل بصدد استكمال عملية الجرف الصامد بالشكل الذي تراه مناسبًا وتفعل كل ما هو مطلوب للدفاع عن مواطنيها، وفقًا لما أعرب.

وأكّد مع ذلك أنه سيتم التنسيق مع مصر لمنع زيادة تسلح حركة حماس.