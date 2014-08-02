“القصاص” يناقش المخطط العام لإعادة ترسيم الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية

عقد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، مؤتمرا موسعا بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندس حسانين جودة مدير عام حساب استصلاح الأراضى والدكتور مهندس السيد حجازى مدير عام التخطيط العمرانى، لبحث ومناقشة كافة الآراء والمقترحات الخاصة بوضع التصور العام لاعادة ترسيم الحدود الادارية فيما بين محافظة الاسماعيلية ومحافظتى بورسعيد والشرقية .

وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة تقريرا تفصيليا مدعم بالخرائط والصور يتضمن كافة المقترحات والحلول لجميع المشكلات المتعلقة بالحدود الإدارية للمحافظة وتداخلها مع كلاً من محافظة الشرقية بقطاع التل الكبير والقصاصين ومحافظة بورسعيد بمنطقة الحرش المتاخمة للحدود الادارية لبورسعيد والتصور العام للوضع الجديد والمقترح اعتماده لترسيم الحدود فيما بين المحافظة والمحافظات الآخرى

وخلال الاجتماع أصدر محافظ الاسماعيلية قرارا بتشكيل لجنة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية والتخطيط العمرانى والوحدات المحلية، تتوللى مهمة إعداد تقرير تفصيلى مدعم بالخرائط وموضحا للحدود الادارية القديمة والجديدة يتضمن حصر شامل ومدقق لكافة القطاعات بما فيها الاحصائيات لجميع الأعداد والكثافات السكانية وحجم الخدمات التى تقدم لمواطنيها بكل منطقة.