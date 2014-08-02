أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«القسام» تواصل قصفها للحشود العسكرية على حدود غزة وتعلن عن قنص جندي إسرائيلي

Google+ Print
«القسام» تواصل قصفها للحشود العسكرية على حدود غزة وتعلن عن قنص جندي إسرائيلي «القسام» تواصل قصفها للحشود العسكرية على حدود غزة وتعلن عن قنص جندي إسرائيلي

كتائب عز الدين القسام

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسئوليتها عن قصف الحشود العسكرية المتوغلة على حدود غزة وقنص جندي إسرائيلي ردا على العدوان والمجازر المتواصلة على القطاع.

وقالت كتائب القسام – في بيان عسكري لها اليوم السبت – إنها قصفت شرق حي الزيتون (جنوب مدينة غزة) وشرق حيي التفاح والشجاعية (شرق غزة) ب36 قذيفة هاون وفي موقع صوفا شرق خان يونس بـ 5 صواريخ 107 وشرق وسط القطاع ب6 صواريخ 107.

وأشارت إلى أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وكانت الكتائب قصفت صباح اليوم السبت مدينة حيفا (اقصى شمال إسرائيل) بصاروخ من نوع “ار 160″، ومدينة “تل أبيب” ب3 صواريخ من نوع “ام 75″ محلية الصنع.

بدورها،أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مدينة أسدود (شمال القطاع) بصاروخي جراد ومناطق زيكيم وإيرز وسديروت ب 11 صاروخ 107 وقذيفتي هاون.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا