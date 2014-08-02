«القسام» تواصل قصفها للحشود العسكرية على حدود غزة وتعلن عن قنص جندي إسرائيلي

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسئوليتها عن قصف الحشود العسكرية المتوغلة على حدود غزة وقنص جندي إسرائيلي ردا على العدوان والمجازر المتواصلة على القطاع.

وقالت كتائب القسام – في بيان عسكري لها اليوم السبت – إنها قصفت شرق حي الزيتون (جنوب مدينة غزة) وشرق حيي التفاح والشجاعية (شرق غزة) ب36 قذيفة هاون وفي موقع صوفا شرق خان يونس بـ 5 صواريخ 107 وشرق وسط القطاع ب6 صواريخ 107.

وأشارت إلى أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وكانت الكتائب قصفت صباح اليوم السبت مدينة حيفا (اقصى شمال إسرائيل) بصاروخ من نوع “ار 160″، ومدينة “تل أبيب” ب3 صواريخ من نوع “ام 75″ محلية الصنع.

بدورها،أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مدينة أسدود (شمال القطاع) بصاروخي جراد ومناطق زيكيم وإيرز وسديروت ب 11 صاروخ 107 وقذيفتي هاون.

أ ش أ