حبس 6 من الإخوان 15 يوماً بتهمة التظاهر ضد الجيش والشرطة بالمنيا

قررت النيابة الكلية بالمنيا حبس 6 أشخاص من جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق، للتظاهر بدون ترخيص ومخالفتهم لقانون التظاهر.

كانت جماعة الإخوان بالمنيا، قد نظمت مسيرات محدودة بالمنيا وديرمواس وسمالوط وملوى، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استجابة لدعوة ما يسمى بـ “التحالف الوطني لدعم الشرعية” للتظاهر، للتنديد خلالها بالحرب الإسرئيلية على قطاع غزة .

ورفع المشاركون صور شهداء القصف الإسرائيلي بغزة والشال الفلسطينى، وإشارات رابعة العدوية والرئيس المعزول محمد مرسى، مرددين الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة وتطالب عودة المعزول.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على 6 أشخاص من المشاركين فى المظاهرات لمخالفتهم قانون التظاهر .