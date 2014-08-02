“شفت تحرش”: 62% من الفتيات يرون أن أحكام التحرش غير رادعة

كشف استطلاع رأى أجرته مبادرة «شفت تحرش» خلال أيام عيد الفطر،عن أن 62% من الفتيات يرون أن القانون والأحكام الصادرة فى جرائم التحرش غير رادعة لمرتكبى جرائم العنف الجنسى، بينما يرى 9% أن هناك بعض الآثار الإيجابية للقانون.

كما اظهر الاستطلاع أن 52% من العينة يعلمن بقانون التحرش الجديد، مقابل 48% لا يعرفن عنه شيئا.

ورصدت المبادرة أن أغلب الفتيات يفضلن عقاب المتحرش فورياً و لم تنتظر العقاب الأمنى ، مشيرة إلى أن نسبة وعى الفتيات ارتفعت بشكل عام بشأن جريمة التحرش.

وقالت المبادرة إنها تلقت 28 بلاغ تحرش بمحافظات مختلفة،حيث تم تحرير 5 محاضر لمتحرشين لفظيا فى اليوم الأول ، و 8 بلاغات فى اليوم الثانى للعيد ولم يتم تحرير أى محاضر بها، فضلا عن 6 بلاغات فى آخر أيام العيد وتحرير محضر واحد بكورنيش النيل بالقاهرة ، مؤكده أن وحدات الانتشار السريع وشرطة مكافحة العنف ضد المرأة ساهمت فى إنحسار الظاهرة فى أوقات تواجدها .

واشارت المبادرة إلى أن نسبة التحرش اللفظى تزايدت، مقابل تراجع التحرش الجسدى عن العام الماضى، كما قلت نسبة الاعتداء الجماعى، فيما عدا واقعتين واحدة بميدان عبدالمنعم رياض والأخرى بشارع طلعت حرب.