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وزير الخارجية يستقبل مبعوثين من الرئيس زوما لفلسطين وإسرائيل

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وزير الخارجية يستقبل مبعوثين من الرئيس زوما لفلسطين وإسرائيل وزير الخارجية يستقبل مبعوثين من الرئيس زوما لفلسطين وإسرائيل

سامح شكرى

استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم السبت، وفداً رفيع المستوى من جنوب أفريقيا ضم مبعوثين عن الرئيس جاكوب زوما لفلسطين وإسرائيل.

وقال السفير دبدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل المقابلة بالترحيب بالوفد والتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين وجنوب أفريقيا وتطويرها فى مختلف المجالات بما يليق بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين ، وطلب نقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس جاكوب زوما.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء تناول الأوضاع فى قطاع غزة وتبادل الرؤى والتشاور حول الوضع الراهن فى قطاع غزة وأهمية الالتزام الفورى بالهدنة الإنسانية المعلنة لحقن دماء الأبرياء من الشعب الفلسطينى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقد أكد الوزير شكرى تقدير مصر لمواقف جنوب أفريقيا المؤيدة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى.

وقام الوفد الجنوب أفريقي بتسليم الوزير شكرى رسالة من الرئيس جاكوب زوما إلي الرئيس عبد الفتاح .

وقال المتحدث إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي أهمية تكثيف التشاور المشترك بين مصر وجنوب فريقيا حول القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة القضية الفلسطينية، فى ضوء مكانة البلدين فى القارة الأفريقية وعلي المستوي الدولي.

أ ش أ

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