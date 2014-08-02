تأجيل “محاكمة القرن” لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة “الديب”

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة أعلامياً بـ”محاكمة القرن ” لجلسة غدا الاحد. وذلك لاستكمال سماع مرافعة المحامى فريد الديب عن مبارك مع استمرار حبس المتهمين.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.