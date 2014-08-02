إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوقوع مشاجرة بقرية “تاسا” .

وطرفى المشاجرة هم كلاً من (أحمد.م.ع-73عامًا- فلاح)، و(ص.م.أ- 65عامًا- ربة منزل)،( (إبراهيم.م.م-26عامًا- فلاح)، و(عبدالدايم.ع.ع- 46عامًا- فلاح)، و(عبداللاه.أ.ع- 22عامًأ- حاصل على دبلوم) “طرف أول”، و(محمد.م.م- 27عامًا)، و(محمود.م.م- 30عامًا)، و(عزت.ع.م-40عامًا- فلاح) “طرف ثان”، واسفرت عن إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزى والمستشفى الجامعى، وتحرر المحضر بالواقعة .