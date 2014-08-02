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"المحامين": بصدد إنهاء أزمة النقابة بمحكمة شمال القاهرة

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"المحامين": بصدد إنهاء أزمة النقابة بمحكمة شمال القاهرة "المحامين": بصدد إنهاء أزمة النقابة بمحكمة شمال القاهرة

أكد يحيى التونى وكيل النقابة العامة للمحامين، أن النقابة برئاسة سامح عاشور بصدد إنهاء الأزمة التى بدأت منذ شهور بين أعضاء المكتب ونقيب المحامين بمحكمة شمال القاهرة محمد عثمان، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح التونى لـ"اليوم السابع" أن هناك جلسة طارئة بنقابة المحامين لحل أزمة نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية والخلاف القائم بين نقيب شمال مع عدد من أعضاء المجلس حول تشكيل هيئة المكتب، لافتا أن كافة الأطراف مستعدة للحوار، على الرغم من قيام محمد عثمان بإقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى، يطعن فيها على تشكيل هيئة مكتب نقابة شمال القاهرة.

وأشار إلى أن "عثمان" توجه للقضاء بعد أن تقدم بمذاكرة للنقابة العامة عبر فيها عن اعتراضه على تشكيل هيئة المكتب بالمخالفة للقانون، ولكن النقابة لم تتخذ أى إجراء فى هذا الشأن.


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