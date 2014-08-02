عمرو مصطفى يطالب بمعاقبة صافيناز على غرار هيفا وهبي

طالب المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى من رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بضرورة معاقبة الراقصة الأرمنية الأصل صافيناز لإهانتها علم مصر، كما سبق ومنع فيلم "حلاوة روح" للفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

وقال عمرو على صفحته الشخصية على "فيس بوك":" اللي عملته صافيناز من إهانه لعلم الدولة المصرية ميستوجبش تنفيذ نص القانون وعقوبته لإهانه العلم ... ده ميستدعيش تحرك من محلب زي ما منع حلاوة الروح".

وكانت الراقصة صافيناز قد ارتدت بدلة رقص تحمل ألوان العلم المصري أثناء إحيائها إحدى الحفلات.