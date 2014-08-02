جاستين بيبر يردّ على شائعات ارتباطه بالعارضة الأسترالية

ردّ النجم العالمي Justin Bieber على الشائعات التي تناولته في الأيام القليلة الماضية، والتي تحدثت عن وجود علاقة بينه وبين عارضة Victoria's Secret الحسناء Shanina Shaik.

Bieber البالع من العمر 20 عاماً أعلن مؤخّراً عودته إلى حبيبته السابقة الممثلة والمغنية Selena Gomez، ولكن على ما يبدو أنّه لا يستطيع التقيّد والتزام فتاة واحدة في حياته، وأكبر دليل على ذلك قضاؤه أوقاتاً رومانسية مع Shaik على متن اليخت في إيبيزا بإسبانيا.

وقد نشر المغني المثير للمشاكل، والذي صُنف على أنه أسوأ حبيب في هوليوود، صورة selfie إلى جانب العارضة الأسترالية Shanina، وعلّق عليها قائلاً: "أنا والجميلة Shanina Shaik .. لكن لا تبدأوا بنشر الشائعات عن علاقة عاطفية تجمعنا".

من جهة أخرى، وقع خلاف كبير بين Bieber والممثل Orlando Bloom تطوّر إلى التشابك بالأيدي وتبادل الشتائم. وذكرت إحدى الصحف الأجنبية أنّ Justinالتقى Bloom في أحد الأماكن، ولمّح أمامه إلى ممارسته الجنس مع زوجته السابقة Miranda Kerr، بعد أن التقاها في عرض Victoria's Secret عام 2012.

يُشار إلى أنّ Orlando و Miranda كانا أعلنا انفصالهما منذ فترة قصيرة، وهي الآن تعيش علاقة عاطفيّة مع رجل أعمال ثريّ، يكبرها بسنوات.