الممثلون ينافسون نجوم الغناء على التقاط الـ Selfie

شهد هذا الأسبوع منافسة شرسة على صعيد التقاط صورة "السيلفي" بين الممثلين ونجوم الغناء، وما عزّز هذا التنافس هو عرض الممثلين لمسلسلاتهم في شهر رمضان.

الصورة الأبرز كانت للممثل اللبناني يوسف الخال التي التقطها خلال ممارسته التمارين الرياضية في النادي، كذلك التقطت الممثلة ليليا الأطرش صورة «سيلفي» لها خلال إطلالتها التلفزيونية في برنامج «ليالي الأنس مع رولا». كما برزت صورة «سيلفي» للممثلة ورد الخال خلال تحضيرها لجلسة تصوير مع فريق عملها، وهي منشغلة حالياً في الانتهاء من مسلسلها «عشق النساء». بالإضافة إلى الممثلة جيني إسبر التي التقطت صورة «سيلفي» خلال قيادتها السيارة. ولاحظنا نشر الممثلة نادين نسيب نجيم صورة «سيلفي» لها منذ فترة وهي التي تلاقي رواجاً عربياً بعد عرض مسلسلها «لو»، إنما ليست ناشطة على «إنستغرام». وأيضاً قامت دنيا سمير غانم بنشر صورة «سيلفي» لها مع هند صبري خلال تصوير مسلسل «إمبراطورية مين». كذلك نشرت الفنانة إليسا صورتين سيلفي لها مع أصدقائها خلال تمضية فترة نقاهة لها في باريس، ولاقت إعجاب الكثيرين من محبيها.

يبقى أن نشير إلى أن الممثلين دخلوا بقوّة على خط المنافسة بالـ Selfie، فهل سيطيحون بنجوم الغناء؟!