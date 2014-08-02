أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة 8 مواطنين فى حادث مرورى بالمنيا

Google+ Print
إصابة 8 مواطنين فى حادث مرورى بالمنيا إصابة 8 مواطنين فى حادث مرورى بالمنيا

صورة أرشيفية

أصيب 8 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا . 

تلقى اللواء أسامة متولى ، مدير الامن بلاغ من عمليات النجدة بتصادم السيارة رقم 6246 ن . ف . ا ملاكى باخرى مكروباص رقم 2861 مكروباص شمال كمين الجهاد 4 بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز العدوة مما أدى إلى إصابة 8 مواطنين.

والمصابون هم هانى ماهر محروس ” 37 سنة “، سامح منير زكى ” 44 سنة ” ، عادل بطرس مرقص ” 41 سنة ” ونجلة ” 13 سنة ” وشقيقة وافى ” 33 سنة ” وماريان ماجد عزيز ” 16 سنة ” جميعهم من مركز منفلوط بمحافظة اسيوط وكلا من محمد تونى رستم ” 53 سنة ” وشقيقة فاروق ” 35 سنة ” مقيمان بمحافظة الفيوم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "