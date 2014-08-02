إصابة 8 مواطنين فى حادث مرورى بالمنيا

أصيب 8 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا .

تلقى اللواء أسامة متولى ، مدير الامن بلاغ من عمليات النجدة بتصادم السيارة رقم 6246 ن . ف . ا ملاكى باخرى مكروباص رقم 2861 مكروباص شمال كمين الجهاد 4 بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز العدوة مما أدى إلى إصابة 8 مواطنين.

والمصابون هم هانى ماهر محروس ” 37 سنة “، سامح منير زكى ” 44 سنة ” ، عادل بطرس مرقص ” 41 سنة ” ونجلة شيرين ” 13 سنة ” وشقيقة وافى ” 33 سنة ” وماريان ماجد عزيز ” 16 سنة ” جميعهم من مركز منفلوط بمحافظة اسيوط وكلا من محمد تونى رستم ” 53 سنة ” وشقيقة فاروق ” 35 سنة ” مقيمان بمحافظة الفيوم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .