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اتحاد المصريين بالخارج يتضامن مع السيسى فى ضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية

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اتحاد المصريين بالخارج يتضامن مع السيسى فى ضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية اتحاد المصريين بالخارج يتضامن مع السيسى فى ضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية

أعرب الاتحاد العام للمصريين فى الخارج عن تضامنه مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالى، ماتيو رينزى، إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة الهجرة غير الشرعية.

وقال الدكتور حسن موسى، نائب رئيس الاتحاد، فى تصريح له اليوم السبت فى فيينا، "إن تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة عمل تنمية شاملة فى الدول مصدر الهجرة الشرعية يعكس رؤيته الثاقبة لأبعاد مشكلة الهجرة غير الشرعية .

وأشار إلى أن الرئيس ركز على ضرورة دراسة هذا الأمر جيداً، خاصة دوافع الهجرة والدخول فى مغامرات غير محسوبة، قد تكلف المهاجرين غير الشرعيين حياتهم، موضحاً أن التصدى للهجرة غير الشرعية ليس بالملاحقة الأمنية فقط بل بتحسين الظروف المعيشية وإحداث تنمية حقيقية فى الدول المصدرة للمهاجرين.

وشدد موسى على أن الهجرة غير الشرعية مرتبطة بجرائم أخرى لا تقل عنها خطورة، وفى مقدمتها الإرهاب والاتجار بالبشر، مناشداً بسرعة تحقيق الأمن والاستقرار فى الدول المصدرة للمهاجرين، وعلى رأسها المنطقة العربية ودول جنوب حوض البحر المتوسط، باعتبار أن أمن المنطقة العربية لا ينفصل عن أمن بقية العالم والقارة الأوروبية بصفة خاصة.

وطالب الاتحاد الأوروبى بالمساهمة الجدية فى إحلال السلام فى الشرق الأوسط وحل كافة الصراعات فى المنطقة، باعتبار أن الاضطرابات فى المنطقة تزيد الهجرة الشرعية وغير الشرعية، والتى تمثل عبئاً متزايداً على الاقتصاد الأوروبى.


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