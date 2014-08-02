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"قومى القبائل المصرية" يشيد بتأكيد "السيسى" على تأمين الجيش للحدود

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"قومى القبائل المصرية" يشيد بتأكيد "السيسى" على تأمين الجيش للحدود "قومى القبائل المصرية" يشيد بتأكيد "السيسى" على تأمين الجيش للحدود

قال المستشار محمد سليم النائب الأول لرئيس المجلس القومى للقبائل المصرية، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال المؤتمر الصحفى المشترك بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالى، على تأمين القوات المسلحة المصرية للحدود مع ليبيا منذ الثورة الليبية، يؤكد الدور العظيم الذى يقوم به الجيش فى حماية البلاد وحماية القبائل الحدودية فى مطروح وسيناء.

وأضاف "سليم" فى بيان له منذ قليل، أن ما تقوم به القوات المسلحة فى تأمين حدودنا الغربية مع ليبيا والممتدة لمسافة 1049كيلو مترا وأيضا حدودنا الشرقية، هو من أجل سلام واستقرار .

وناشد النائب الأول للقبائل المصرية، جميع المصريين خاصة أبناء القبائل الحدودية مساندة القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب والمخاطر التى تتعرض لها مصر، وبخاصة الحدودية بعد سقوط بعض الدول المجاورة فى مصيدة ما أسماه "الخريف العربى".


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