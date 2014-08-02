محافظ الجيزة يوجه بسرعة طرح شوارع بشتيل للرصف

كتبت إيناس البنا .. تصوير إسلام أسامة

كلف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة خلال جولة له اليوم، نائبه اللواء أسامة شمعة لشئون المدن، بسرعة طرح عدد من الشوارع ببشتيل أمام الشركات لبدء العمل على رصفها خلال العام المالى الحالى.

وأوضح اللواء جمال الريس رئيس مدينة أوسيم، أنه سيتم رصف شارع ترعة الزمر بأوسيم بطول ٣.٥ كيلو من الكون الأخضر وحتى حدود حى شمال الجيزة.

ومن جانبه قال المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة الصرف الصحى بالجيزة، إنه سيتم تطوير شبكة الصرف الصحى بشارع المدرسة القديم ومسجد الرحمن خلال يومين.