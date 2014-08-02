"البيئة" تحدد إجراءات الحصول على تصريح للسياحة بالمحميات الطبيعية

حددت وزارة البيئة إجراءات الحصول على تصاريح للسياحة الصحراوية بالمحميات الطبيعية، وتضمنت الأوراق المطلوبة خطابا من الشركة المزمع قيامها بتنظيم الرحلات، بتقديم خطاب للوزارة، يتضمن خط سير الرحلة والخريطة المساحية الموقع عليها خط السير وأسماء الأجانب والمصريين الذين سيقومون بالرحلة وصور جوازات السفر لهم وبيانات السيارات والسائقين والمرشدين السياحيين المرافقين للرحلة.

وشددت الوزارة على أنه ضمن الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على تصاريح، إضافة إلى تعهد باحترام وتنفيذ قوانين البيئة والشروط المرفقة بالتصريح، وضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية وعلى وجه الخصوص القانون رقم ١٠٢ لـسنة ١٩٨٣، فى شأن المحميات الطبيعية والقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ فى شأن حماية البيئة وقرار رئـيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية، وأيضاً الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى، والثروات الطبيعية لا تقدر بثمن وهى أساس التنمية القومية والجذب السياحى فى مصر.

من جهته أكد الدكتور محمد طلعت، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعة بوزارة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتـسبب فى أى أضرار بها يتحمل تكلفة استعادة كفاءتها وقيمة الأضرار البيئية التـى أحـدثها، عـلاوة على العقوبات المنصوص عليها بالقوانين البيئية، والتزام بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية الأخرى والالتزام بمسارات السير المتفق الأخرى.

وأكد طلعت ضرورة وجود أجهزه الاتصال ووسائل الإسعافات الضرورية لهذا الحدث، ويحظر قتل أو إتلاف أو نقل أو جمع الأحياء والكائنات البحرية أو الأصداف والقواقع، كما يحظر الـصيد بجميع أنواعه أو التسبب فى إتلاف أو القضاء على الحياة البحرية أو أى أعمال من شأنها الإضرار بها على طول خط سير للسباق، كما يحظر إدخال أى أنواع أو أجناس غريبة بمناطق السباق لما قد يكون له من آثار سلبية.