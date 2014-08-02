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8 أساتذة يتقدمون بأوراق ترشحهم لمنصب عميد لـ5كليات بجامعة الزقازيق

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8 أساتذة يتقدمون بأوراق ترشحهم لمنصب عميد لـ5كليات بجامعة الزقازيق 8 أساتذة يتقدمون بأوراق ترشحهم لمنصب عميد لـ5كليات بجامعة الزقازيق

صرح الدكتور حامد القنواتى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب ورئيس لجنة اختيار العمداء بجامعة الزقازيق، أنه تم صباح اليوم فتح باب الترشح لمنصب عميد بـ 5 كليات لخلو المنصب وهى " الهندسة – حاسبات ومعلومات- التربية – الآداب والطب البيطرى"، ومن المقرر غلق باب الترشيح غدا الأحد.

وأضاف القنواتى، أنه تقدم 8 أساتذة بأوراق الترشيح عن 3 كليات بينما الهندسة والحاسبات لم يتقدم أى مرشح فى اليوم الأول، ومن المقرر أن يواصل المرشحون التقدم بأوراقهم، موضحا أن كلية الطب البيطرى تقدم 5 من أعضاء هيئة التدريس هم "الدكتور مجدى فكرى – الدكتور جمال شنن – الدكتور عبد المنعم أحمد على – الدكتور محمد عبد العزيز السيد لبدة "، وكلية الآداب تقدم كل من الدكتور ظريف حسين وكيل الكلية والقائم بأعمال العميد والدكتور إبراهيم عبد الرحمن عودة، أما التربية تقدم الدكتور عزت عبد الحميد محمد حسن.


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