الاثنين.. لجنة ترشيح رئيس جامعة الأزهر تتلقى طلبات المتقدمين

أعلن الأزهر الشريف تشكيل الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لجنة استشاريَّة لتلقِّى وفحص أوراق المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة الأزهر على أن يفتح باب التقدم، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 4/8/2014 وحتى يوم السبت الموافق 9/8/2014، بما فيها العطلة الأسبوعية، وذلك بمقرِّ مشيخة الأزهر، على أن يُقدِّم المرشَّحون أوراقهم إلى اللجنة متضمنًا طلب الترشيح مرفقًا به بيان حالة رسمى من الكلية المختصة، مشفوعًا بالسيرة الذاتية الخاصة به وما يؤيدها، موضحًا بها الأبحاث العلمية بعد درجة الأستاذية، والمؤتمرات الأكاديمية فى مجال التخصص الدقيق، وخطة العمل الخاصة به، ومبينًا بها أوجُه القصور وطُرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

وقد وضعت اللجنة عدَّة شروط يجب أن تتوافر فيمَن يتقدم لشغل هذا المنصب،

وهى على النحو التالى:

◄◄أن يكون المتقدِّم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى درجة الأستاذية.

◄◄ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيَّة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيِّدة للحرية فى جريمةٍ مخلة بالشرف أو الأمانة.

◄◄ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى.

◄◄عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين.

◄◄ألا يكون المتقدم متوليًا أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

◄◄وتختص اللجنة التى شكَّلها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بفحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير مستوفى الشروط ومقابلة المرشحين لاستعراض برامجهم وخطتهم فى التطوير، وترفَع اللجنة ترشيحاتها فى ضوء ما أسفر عن الفحص والمقابلات إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لإعمال اختصاصه فى الاختيار والعرض على رئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين.