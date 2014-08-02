"التعليم العالى": لا رجعة عن التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إنه لا رجعة عن قرار التوزيع الإقليمى، جاء ذلك ردا على اعتراض المئات من أولياء الأمور الذين توافدوا، منذ قليل، على مكتب التنسيق ليشكوا من التوزيع الإقليمى لكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعى.

وأكد فرحات، لأولياء الأمور، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات نهائى، وتم توزيع الطلاب فى المرحلة الأولى عليه ولا يجوز التراجع عن هذا القرار، مضيفا بأن الإقامة التى سوف يؤخذ بها هى الإدارة التعليمية التابع إليها الطالب، مؤكدا أن هناك المئات من الطلاب طالبوا بالتحويل من كليات الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية من الأقاليم إلى جامعات محافظة القاهرة، وبذلك سوف تصبح تلك الكليات بابا خلفيا للتحويل إلى جامعات القاهرة الكبرى.