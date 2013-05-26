صنعاء ستنظم عودة اليمنيين المعتقلين فى جوانتانامو

أكد وزير الخارجية اليمنى، أبو بكر القربى، اليوم الأحد، أن بلاده ستجرى اتصالات بالولايات المتحدة لتنظيم عودة المعتقلين اليمنيين فى جوانتانامو.

وقال القربى، عبر موقع وزارة الدفاع اليمنية، "سنجرى اتصالات مع السلطات الأمريكية للتحضير لنقل اليمنيين المعتقلين فى جوانتانامو"، وأوضح أن السلطات الأمريكية ستسلم هؤلاء اليمنيين ضمن "مجموعات".

وأعلن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، الخميس، رفع القيود عن نقل المعتقلين اليمنيين من دون سبب فى القاعدة الأمريكية فى كوبا، واليمنيون الـ84، هم غالبية 166 شخصا لا يزالون معتقلين فى جوانتانامو، ويمثلون أيضا غالبية السجناء الذين لم توجه إليهم أى تهم ويمكن الإفراج عنهم.

ورحبت السفارة اليمنية فى واشنطن الخميس الماضى بقرار أوباما، وأكد القربى أن بلاده أعدت برنامجا يتيح دمج المعتقلين اليمنيين العائدين فى المجتمع.

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