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مدافع برشلونة الجديد: أدخن السجائر وقتما أشاء

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مدافع برشلونة الجديد: أدخن السجائر وقتما أشاء مدافع برشلونة الجديد: أدخن السجائر وقتما أشاء

أقر الفرنسي جيرمي ماثيو مدافع برشلونة الإسباني بتدخينه للسجائر وقتما يشاء إلا أنه أكد عدم شراهته في التدخين وذلك بعد انتشار صور له بالسجائر.

وكان برشلونة قد تعاقد هذا الصيف مع ماثيو من فالنسيا بعد أن دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلع 20 مليون يورو.

وقال ماثيو في تصريحات لماركا "لا أدخن كثيرا.. ولكنني أدخن السجائر وقتما أشاء فهذا أمر شخصي لي".

وأضاف "الأمر المهم حقا هو ما يحدث داخل الملعب، الناس ينسون أنني أجري وأريد الأفضل للفريق أكثر من أهدافي الشخصية".

جدير بالذكر أن صفقة انتقال ماثيو أثارت الجدل نظرا لكبر سن المدافع الفرنسي إذ يبلغ من العمر 30 عاما.

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