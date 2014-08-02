مرتضى لنور السيد: لن أقبل بتعيينك بواب عندي .. أنت أسوأ لاعب

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصريحات نور السيد لاعب وسط الفريق السابق بأن أسوأ أيامه كانت داخل القلعة البيضاء بأنه هو أسوأ لاعب شاهده في حياته.

وفسخ نور السيد تعاقده مع الزمالك بسبب أزمة مستحقاته، فيما طلب حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق الأبيض استمرار اللاعب.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي عقد السبت: "أقول لنور السيد أنت أسوأ لاعب رأيته في حياتي، من أنت لتقول على أن أسوأ أيامك كانت في الزمالك؟"

وأضاف "ماذا أضفت للزمالك .. حتى بطولة كأس مصر لم تشارك فيها".

وأتم "لو أنت يا نور أخر لاعب في العالم فلن أقبل بأن أعينك بواب عندي".