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العميد: أشكر ميدو على ما قدمه للزمالك وسعيد بتجربته

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العميد: أشكر ميدو على ما قدمه للزمالك وسعيد بتجربته العميد: أشكر ميدو على ما قدمه للزمالك وسعيد بتجربته

وجه حسام حسن المدير الفني الجديد للزمالك الشكر لأحمد حسام "ميدو" المدرب السابق للفريق على كل ما قدمه للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

وكان حسام حسن قد تولى مهمة تدريب الزمالك عقب إقالة ميدو من منصبه الأسبوع الماضي.

وقال حسام في مؤتمر تقديمه رسميا كمدير فني للفريق "أشكر ميدو على الفترة الماضية وأنا سعيد بتجربته لكن هذه هي سنة الحياة وهذه هي كرة القدم، من الممكن أن تكون في مكان يوما ما ثم تصبح في مكان آخر باليوم التالي".

وأضاف "نسعى خلال الفترة المقبلة للصعود إلى المربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا وهذه أول مهمة وأتمنى مساندة الإعلام لي وأن تكون هناك مصداقية وعدم إثارة الفتن".

ويتولى حسام حسن تدريب الزمالك في الولاية الثانية له إذ سبق له تدريب الفريق عام 2009 وحتى 2011 ألا أنه فشل خلال تلك الفترة في الفوز بأي بطولة.

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