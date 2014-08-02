شقيقان يطعنان عاطلاً بمطواه بشبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

قام شقيقان بطعن عامل بمطواه، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مالية بينهم .

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة من العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بمنطقة ابراهيم بيه – دائرة قسم ثانى شبرا و بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن وشهرته عبودة 19 سنة عاطل مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وطرف ثانى محمود صبحى جمعة وشهرته محمد صبحى 20 سنة عاطل و ابراهيم صبحى جمعة 22 سنة عاطل.

وبسؤال خال الأول المدعو محمود مجدى محمود عبد الحميد 37 سنة سمكرى سيارات، قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقته والمتهمان الثانى والثالث لوجود خلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة فقاما خلالها بالتعدى عليه بسلاح أبيض “مطواه” محدثين إصابته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأضافا بتخلصهما من السلاح المستخدم عقب الواقعة .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 17127 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابه العامة للتحقيق .