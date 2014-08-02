أضيفي الأناقة والمرح إلى إطلالتك بالتنانير الملوّنة

لقد عادت موضة التنانير بقوة إلى عالم الأزياء في هذا الموسم. وبعد أن اتّجهت تيّارات الموضة إلى اللوك الأكثر عمليّة وذكوريّة، والذي تجلّى بشدّة في استبدال التنانير بالسراويل، عاد الطابع الأنثوي إلى حالته السابقة من الغلبة، حيث سيطرت التنانير على إطلالاتنا خلال الصيف، خصوصاً تلك الملوّنة منها.

التنانير الملوّنة كانت إحدى أكثر صيحات الموضة تميّزاً وجمالاً في هذا الموسم، بفضل ما تُكسبه لمن يرتديها من "لوك" يجمع ما بين المرح، والأناقة، والعصرية. وقد رأينا منها الطويلة والقصيرة، وتلك التي تصل إلى الركبة. وبغضّ النّظر عن تصميمها، فقد كانت جميع هذه التنانير الملوّنة مفضّلة لدى الكثيرات، كما لدى عدد من دور الأزياء العالمية، مثل: Alberta Ferretti، Chanel، Christian Dior، Dolce&Gabbana، Just Cavalli وغيرها...

وقد زيّنت هذه التنانير الرسوماتُ المختلفة، فكان منها الهندسيّة، ومنها الزخرفات، ومنها الطبعات التشكيليّة والفنيّة، على أقمشة متنوّعة، ضمّت الحرير، والشيفون، والقطن، والكريب وغيرها...

بإمكانك ارتداء هذه التنانير لمختلف المناسبات، إذ إنّ الطويلة منها مع القميص القطنيّ أو القميص الجينز تصلح للإطلالات الصباحية؛ والتي تصل إلى الركبة مع القميص الحريريّ تصلح لاجتماعات العمل والمكتب، فيما القصيرة منها مع القميص المقصوص تصلح للسهرات والإطلالات الأكثر رسميّة.

اختاري إحدى هذه التنانير التي انتقيناها لك اليوم، واستوحي من بعض إطلالات موضة الشارع، واحصلي بدورك على إطلالة كلها مرح وأناقة مع التنورة الملوّنة.

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