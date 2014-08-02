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أفضل ممثلة في رمضان، هل تستحق لقب الأناقة أيضاً؟

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أفضل ممثلة في رمضان، هل تستحق لقب الأناقة أيضاً؟ أفضل ممثلة في رمضان، هل تستحق لقب الأناقة أيضاً؟

الجمعة 01-08-2014 18:06

لقد شهدنا أداءً رائعاً للكثيرات من النجمات العربيات، اللواتي قدّمن أعمالاً قوية وجريئة في رمضان. ومن بين هؤلاء النجمات، الممثلة السورية صاحبة الملامح البريئة كندة علوش، التي حصدت لقب الممثلة الأفضل، باستفتاء الجمهور، عن دورها في مسلسل "عدّ تنازلي"، الذي شاركها بطولته الممثل الشاب عمرو يوسف. لكن هل تستحقّ كندة لقب الممثلة الأفضل في الأناقة أيضاً؟

تتمتّع كندة علوش بأسلوب رقيق في الموضة، يجمع ما بين الكلاسيكيّة ولمسات بسيطة من العصريّة، حيث غالباً ما نُشاهدها تختار الفساتين الطويلة المصنوعة من الأقمشة الفاخرة، كالدانتيل والشيفون والحرير لمناسباتها الرسمية والكبيرة، وبألوان حياديّة هي أقرب إلى الكلاسيكيّة، كالأسود الذي تفضّله كثيراً والأحمر الداكن والبيج أو النيلي، بينما تزداد عصريّة إطلالاتها الأقلّ رسميّة، وتصبح أكثر جرأة أيضاً في الألوان، خصوصاً بالفساتين التي تصل للركبة، أو التنانير ذات الخصر العالي مع القمصان، التي تختارها للمقابلات التلفزيونية أو اجتماعات العمل. وللإطلالات الصباحية، تظهر كندة في أغلب الأحيان بلوك شبابيّ وعمليّ، وتختار سروال الجينز، مع القمصان القطنيّة البسيطة.

تهتمّ كندة أيضاً باكسسواراتها، التي تنسّقها مع الملابس، لا سيّما الأحذية الجلدية ذات الكعوب العالية التي تفضّلها، والحقائب الجلدية الكبيرة أو الصغيرة ذات التصاميم المميّزة، والتي تحملها مع فساتين السهرة. أمّا المجوهرات فتختار منها ما كان تصميمه ناعماً، ومبتكراً.

اخترنا لك اليوم بعض إطلالات كندة على مرّ السنين، فشاهديها وأخبرينا رأيك بها، وهل تعتقدين أنها تستحق لقب الأناقة كما لقب التمثيل؟

 

 

 

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