ربيعة يستخرج تأشيرة البرتغال تمهيدا للانتقال إلى سبورتنج لشبونة

يستخرج رامي ربيعة مدافع الأهلي تأشيرة البرتغال يوم الإثنين المقبل من أجل اختصار الوقت تمهيدا للانتقال إلى سبورتنج لشبونة.
وكانت المفاوضات بين الأهلي وسبورتنج لشبونة قد بدأت منذ فترة لتصل إلى مرحلة متقدمة بعد أن رفع النادي البرتغالي عرضه المالي.
وعلم FilGoal.com أن ربيعة قد حصل على تأكيدات من محمود طاهر رئيس الأهلي بأن النادي موافق على احترافه.
ومن المنتظر أن يطير ربيعة للبرتغال مباشرة عقب موافقة الأهلي رسميا على العرض والاتفاق مع لشبونة من أجل توقيع الكشف الطبي.
وسيكون ربيعة تاسع المصريين في الدوري البرتغالي الموسم المقبل في حال إتمام التعاقد مع سبورتنج لشبونة.