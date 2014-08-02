لماذا وقع حسام حسن على عقد تدريب الزمالك لمدة موسم واحد؟

وقع حسام حسن المدير الفني للزمالك على عقود تدريبه الفريق الأبيض لمدة موسم واحد قابل للتجديد بداية من الموسم المقبل.

وأقيم مؤتمرا صحفيا بالصالة المغطاة بنادي الزمالك لتقديم حسام حسن كمدير فني وشقيقه إبراهيم حسن مديرا للكرة يوم السبت.

وقام التوأم بتوقيع عقود قيادة الزمالك لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وبسؤال مراسل FilGoal.com للعميد عن السبب أجاب قائلا: "موسم واحد أفضل حتى يكون هناك تقييم للجميع بنهاية الموسم".

وأضاف "أفضل هذا الأمر لا أحب الشروط الجزائية أو الدخول في جدال .. باتفاق الطرفين يحدث كل شيء".

وشدد العميد "لم أتردد في التوقيع للزمالك بمجرد بداية المفاوضات من قبل مرتضى منصور (رئيس النادي)".